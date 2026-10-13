به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اجرای پویش اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره سرطان پستان در مهرماه گفت: این پویش که برنامه‌های آگاهی‌بخشی آن تا نهم آبان ادامه دارد، فرصتی برای ارتقای آگاهی بانوان درباره عوامل خطر، اهمیت غربالگری و نقش تشخیص زودهنگام در درمان این بیماری است.

جواهری افزود: بانوان به‌ویژه زنان بالای ۴۰ سال می‌توانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری و روستایی، از خدمات شرح‌حال‌گیری و معاینه توسط مراقبان سلامت بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه شناسایی به‌موقع موارد مشکوک نقش مهمی در پیگیری و درمان بیماری دارد، ادامه داد: در صورت مشاهده علائم یا موارد مشکوک در معاینات اولیه، افراد برای بررسی‌های تکمیلی و انجام ماموگرافی به سطوح تخصصی‌تر ارجاع می‌شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر ضرورت توجه بانوان به سلامت خود، خواستار مشارکت بیشتر آنان در برنامه‌های آگاهی‌بخشی و مراجعه به‌موقع برای دریافت خدمات غربالگری شد.