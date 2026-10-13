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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان، از بانوان بهویژه زنان بالای ۴۰ سال خواست برای بهرهمندی از خدمات معاینه و غربالگری به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اجرای پویش اطلاعرسانی و آگاهیبخشی درباره سرطان پستان در مهرماه گفت: این پویش که برنامههای آگاهیبخشی آن تا نهم آبان ادامه دارد، فرصتی برای ارتقای آگاهی بانوان درباره عوامل خطر، اهمیت غربالگری و نقش تشخیص زودهنگام در درمان این بیماری است.
جواهری افزود: بانوان بهویژه زنان بالای ۴۰ سال میتوانند با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق شهری و روستایی، از خدمات شرححالگیری و معاینه توسط مراقبان سلامت بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه شناسایی بهموقع موارد مشکوک نقش مهمی در پیگیری و درمان بیماری دارد، ادامه داد: در صورت مشاهده علائم یا موارد مشکوک در معاینات اولیه، افراد برای بررسیهای تکمیلی و انجام ماموگرافی به سطوح تخصصیتر ارجاع میشوند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با تأکید بر ضرورت توجه بانوان به سلامت خود، خواستار مشارکت بیشتر آنان در برنامههای آگاهیبخشی و مراجعه بهموقع برای دریافت خدمات غربالگری شد.