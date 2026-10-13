به همت شهروند دوستدار محیط زیست در شاهین شهر حواصیل ارغوانی که به دلیل ضعف جسمانی قادر به ادامه پرواز نبود، به طبیعت بازگشت.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌شهر؛ کارشناسان این اداره پس از تحویل این پرنده، بررسی‌های اولیه سلامت و ارزیابی شرایط فیزیکی آن آغاز کردند.

این گونه که از پرندگان کنارآبزی محسوب می‌شود، پس از سپری کردن دوره تغذیه تخصصی و بازیابی توانایی پرواز و اطمینان از سلامت کامل، آماده بازگشت به چرخه حیات شد.

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین‌شهر تاکید کرد: همراهی مردم در شناسایی و گزارش آسیب‌دیدگی حیات‌وحش، نقشی کلیدی در بقای گونه‌های ارزشمند ایفا می‌کند.

حواصیل‌ها پرندگان آبچر با پا‌های بلند و گردن درازند که منقار نوک تیز و تقریبا طولانی دارند و در پرواز کردن خود را روی شانه جمع می‌کنند، پا‌های پهن، گرد و دمی نسبتا طولانی دارند، روی سر، شانه و یا گردن بعضی از آنها پر‌های بلندی دیده می‌شود، منقار و پا‌های آنها در فصل زاد و ولد تغییر رنگ می‌دهد، به طور دسته جمعی روی درخت‌ها یا نیزار‌ها آشیانه می‌سازند و از ماهی، دوزیستان، خزندگان، سخت پوستان، حشرات وحشی و جوجه‌های پرندگان تغذیه می‌کنند.