کتاب «کلمات نقاشی می‌کنند؛ توصیف شنیداری در هنر‌های ایستا و پویا» تألیف جواد سقا، هم‌زمان با نزدیک شدن به روز جهانی عصای سفید، در انتشارات دانشگاه صداوسیما منتشر و روانه بازار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب که به‌عنوان نخستین اثر منتشرشده در حوزه توصیف شنیداری در ایران معرفی شده است، در ۹ فصل و ۳۲۲ صفحه، اصول و شیوه‌های توصیف شنیداری آثار هنری را با بهره‌گیری از استاندارد‌های جهانی این حوزه بررسی می‌کند.

«کلمات نقاشی می‌کنند» به موضوع توصیف شنیداری در سینما، تئاتر و دیگر عرصه‌های هنری می‌پردازد و مخاطبان آن علاقه‌مندان به این حوزه و افرادی هستند که قصد دارند با یادگیری این فن، زمینه بهره‌مندی افراد نابینا و کم‌بینا از آثار هنری را فراهم کنند.

توصیف شنیداری با تبدیل عناصر بصری به کلمات، امکان درک بخش‌هایی از آثار هنری را برای افرادی که امکان مشاهده آنها را ندارند، فراهم می‌کند. انتشار این کتاب نیز تلاشی در راستای گسترش دسترس‌پذیری هنر و فراهم کردن فرصت تجربه آثار هنری برای افراد نابینا و کم‌بینا به شمار می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه کتاب «کلمات نقاشی می‌کنند؛ توصیف شنیداری در هنر‌های ایستا و پویا» می‌توانند با انتشارات دانشگاه صداوسیما تماس بگیرند.