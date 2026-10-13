به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی پژو۴۰۵ در کیلومتر ۲۸ محور کازرون_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند و اقدامات کمک‌های اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او در پایان گفت:این حادثه چهار مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون انتقال دادند.