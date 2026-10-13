مدیران و رؤسای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت نفت در نشست تخصصی حکمرانی داده و هوش مصنوعی بر استفاده حداکثری از فناوری‌های روز در طرح‌های صنعت نفت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست تخصصی حکمرانی داده در صنعت نفت امروز (سه‌شنبه، ۲۱ مهر) با حضور جمعی از مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت نفت در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد.

محمد آرمان‌فر، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران در این نشست تصریح کرد: صنعت نفت ایران با توجه به منابع خود در تلاش است تا استفاده حداکثری از شرکت‌های توانمند داخلی و دانش‌بنیان که در بخش هوش مصنوعی فعال هستند را در پروژه‌های خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش اکتشاف بیشترین تعامل و نزدیکی را به حوزه فناوری اطلاعات دارد، افزود: امیدواریم در استفاده از حکمرانی داده و هوش مصنوعی در نفت با همراهی جامعه علمی کشور دورانی را رقم بزنیم که در آینده از آن به نیکی یاد کنیم.

شهرام رضایی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این نشست به قدمت صنعت پتروشیمی کشور اشاره و بیان کرد: در این صنعت سعی شده است تا بتوانیم اطلاعات پتروشیمی‌ها را با استفاده از هوش مصنوعی بارگیری کنیم.

سیدمحمد سراجی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران نیز تأکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در صنعت گاز هر روز در حال افزایش است، به گونه‌ای که امروز در بخش کنتور‌های هوشمند، بهینه‌سازی، کاهش آلاینده‌ها، تجهیزات دوار، برخی پالایشگاه‌های گازی از جمله شهید هاشمی‌نژاد، ایلام، پارسیان و ... از هوش مصنوعی استفاده می‌شود.

علی غفاری‌نژاد، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز صنعت پالایش و پخش را راهبردی دانست و گفت: هم‌اکنون شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در بسیاری از حوزه‌ها از هوش مصنوعی و حکمرانی داده استفاده می‌کند که یکی از آنها پایش لحظه‌ای سوخت است.

محمدرضا ترکی، مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز در این نشست بیان کرد: گزارش‌های ارائه شده توسط مسئولان صنعت نفت در استفاده از حکمرانی داده و هوش مصنوعی امیدوار کننده بوده و اقدام‌های بسیار مناسبی در این خصوص انجام شده است که جای قدردانی دارد.

علی کمندی، مجری طرح حکمرانی داده وزارت نفت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست از تلاش‌های مجموعه صنعت نفت در شرایط جنگی و اقتصادی فعلی تشکر و قدردانی کرد و گفت: بی‌شک بخش فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی وزارت نفت با حضور پژمان امیدمقدمی می‌تواند کار‌های بزرگی انجام دهد.