همزمان با فرارسیدن روز پرستار، مراسم ویژه‌ای به منظور تقدیر از همسرانِ جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر در استان قم برگزار شد؛ زنانی که با سال‌ها پرستاری بی‌منت و صبورانه از یادگاران دفاع مقدس، نقشی بی‌بدیل در استواری کانون خانواده و ارزش‌های انقلاب ایفا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت گرامیداشت روز پرستار، آیین تجلیل از همسرانِ جانبازان سرافراز ۷۰ درصد و بالاتر استان قم برگزار شد.

به گفته آقای هنرمند مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم، این مراسم با هدف ارج نهادن به سال‌ها مجاهدت خاموشِ زنانی برگزار شد که با صبر و ایثار، خانه‌شان را به سنگر آرامش و پرستاری از همسران خود تبدیل کرده‌اند.

استان قم ۱۵ هزار جانباز از سه جنگ تحمیلی دارد که از این تعداد ۴۵۰ نفر ۷۰ درصد و بالاتر هستند.