فرماندار ویژه مهاباد در نشست کارگروه آرد و نان این شهرستان از تشدید بازرسی‌ها و برخورد بدون اغماض با واحد‌های متخلف خبر داد و گفت: برای ارتقای کیفیت نان و بهبود خدمات‌رسانی، شیوه توزیع آرد در مناطق روستایی ساماندهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست کارگروه آرد و نان شهرستان مهاباد با محوریت بررسی چالش‌های حوزه پخت نان، ارتقای کیفیت و ساماندهی توزیع آرد در مناطق شهری و روستایی برگزار شد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد، در این نشست بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و تشدید بازرسی از نانوایی‌ها تأکید کرد و افزود: نانوایی‌های منضبط که نان باکیفیت عرضه می‌کنند و الزامات پدافند غیرعامل از جمله نصب دوربین با زاویه مناسب، تأمین ژنراتور برق و تجهیز به مشعل دوگانه‌سوز را رعایت کنند، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

وی با هشدار جدی به واحد‌های متخلف افزود: با نانوایی‌هایی که موجب نارضایتی مردم از کیفیت نان شوند، بدون اغماض برخورد خواهد شد و علاوه بر اعمال جریمه، احتمال قطع سهمیه آرد آنها نیز وجود دارد.

موضوع ساماندهی و تغییر شیوه توزیع آرد در نانوایی‌های روستایی، از دیگر محور‌های مهم این نشست بود. فرماندار ویژه مهاباد در این خصوص تصریح کرد: سیاست اتخاذ شده بر این است که دیگر آرد خام تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه آرد به نانوایی‌های پیرامون در چند روستای متمرکز اختصاص می‌یابد تا روستاییان نیازمندی‌های خود را از آن طریق تأمین کنند. این تصمیم با هدف مدیریت بهینه منابع و جلوگیری از انحراف در توزیع آرد خام اتخاذ شده است.

در ادامه این نشست، سلیمان کبریتی، رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی مهاباد، با اعلام اینکه هیچ‌گونه کمبودی در تأمین گندم و آرد مورد نیاز شهرستان وجود ندارد، گزارشی از وضعیت واحد‌های خبازی ارائه داد و گفت: در حال حاضر ۲۵۲ واحد نانوایی در سطح شهر و ۸۸ واحد خبازی در روستا‌ها فعال هستند؛ همچنین حدود ۹۲ روستای شهرستان فاقد نانوایی هستند که تأمین آرد خام مورد نیاز آنها از طریق سهمیه‌های اختصاصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به آمار خرید تضمینی گندم افزود: امسال نزدیک به ۵۰۰ هزار تن گندم در استان خریداری شده که آذربایجان‌غربی را در جایگاه ششم کشور قرار داده است و سهم شهرستان مهاباد از این میزان، ۵۳ هزار تن بوده که رتبه پنجم خرید گندم در سطح استان را به خود اختصاص داده است.

مسئولان شهرستان با توجه به فرارسیدن فصل سرما و ضرورت تأمین پایدار نان، از روستاییان مشمول طرح جدید خواسته‌اند برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، به نانوایی‌های تعیین‌شده برای دریافت سهمیه خود مراجعه کنند.

در پایان این نشست، تشکیل کارگروه ویژه برای نظارت بر توزیع آرد در نانوایی‌های شهرستان با حضور نمایندگان نانوا‌ها و دهیاران به عنوان مهم‌ترین مصوبه به تصویب رسید.