به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مهتاب چنگایی گفت: طرح تدوین سند لاله‌ها با مشارکت دانشگاه فرهنگیان، آموزش‌وپرورش و بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، در راستای مصوبات اجلاسیه ملی شهدای دانشجومعلم و با هدف شناسایی، مستندسازی و ثبت مشخصات ۴۱ شهید دانشجومعلم استان، در دانشگاه فرهنگیان خرم‌آباد رونمایی شد.

وی افزود: این مراسم با هدف پاسداشت مقام شامخ معلمان شهید هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.