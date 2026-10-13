به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ۷۱ نفر از کارآموزان مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین، پس از گذراندن ۱۸ ماه دوره آموزش تخصصی، شامل حضور در محاکم قضایی، کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، موفق به دریافت پروانه وکالت و ورود به کسوت وکیل پایه یک دادگستری شدند.

«محمد نویسنده»، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین، در این مراسم با اشاره به ظرفیت این مرکز بیان کرد: در حال حاضر مرکز وکلای قوه قضاییه در استان قزوین دارای ۱۳۰۰ عضو فعال است که به ارائه خدمات حقوقی به شهروندان می‌پردازند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان قزوین با تأکید بر اهمیت تعهد اخلاقی و حرفه‌ای در حرفه وکالت افزود: وکلا در ابتدای شروع به کار خود سوگند یاد می‌کنند که حرفه خود را به درستی و شرافتمندانه انجام دهند. احقاق حق و احترام به نظامات و قوانین کشور از جمله مهم‌ترین اولویت‌های کاری وکلای دادگستری است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: معیار و خط‌کش اصلی برای پذیرفتن پرونده‌ها، «قانون» است و اعمال نظر شخصی در روند رسیدگی و پذیرش پرونده‌ها جایگاهی ندارد؛ چرا که قانون، ابزار اصلی کار وکلاست.