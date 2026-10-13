استاندار آذربایجان‌شرقی از کسب رتبه نخست استان در حوزه‌های نظارت، تجهیز مدارس و پشتیبانی و کنترل عملیات نهضت ملی مدرسه‌سازی در ارزیابی‌های سازمان نوسازی مدارس کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست عصر امروز در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در جریان بیست‌ودومین سفر استانی دولت به آذربایجان‌شرقی برگزار شد، با اشاره به عملکرد استان در توسعه فضا‌های آموزشی اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در ارزیابی‌های ملی توانسته است در چند شاخص مرتبط با مدرسه‌سازی جایگاه‌های برتری به دست آورد.

وی با بیان اینکه استان در حوزه نظارت بر طرحها، تجهیز مدارس و پشتیبانی و کنترل عملیات نهضت ملی مدرسه‌سازی رتبه نخست کشور را کسب کرده است افزود: آذربایجان‌شرقی در زمینه جذب مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین مدرسه‌ساز نیز رتبه دوم کشور را به دست آورده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به نتایج ارزیابی سامانه ساتح درباره میزان پیشرفت فیزیکی مدرسه‌سازی گفت: استان در این شاخص رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

سرمست با اشاره به جایگاه استان‌های خراسان شمالی، بوشهر و کرمان در رتبه‌های پیش از آذربایجان‌شرقی توضیح داد: مجموع طرحهای این سه استان، بر اساس توضیحات ارائه‌شده در جلسه، معادل حدود ۸۰ درصد طرحهای آذربایجان‌شرقی است.

وی ارزیابی عملکرد استان در شاخص‌های مختلف را بیانگر تلاش مجموعه‌های مسئول و مشارکت بخش‌های مختلف در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و بر ضرورت تداوم این روند تأکید کرد.

استاندار بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت خیران و مشارکت مردمی را در تحقق اهداف عدالت آموزشی مؤثر دانست.