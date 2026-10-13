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نجاتگران هلالاحمر پس از سه ساعت تلاش جان نوجوان ۱۲ سالهای که در دره تنگ رغز داراب سقوط کرده بود را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب گفت: در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه سه شنبه ۲۱مهرماه، گزارشی مبنی بر سقوط نوجوان ۱۲ساله در دره تنگ رغز داراب به هلالاحمر اعلام شد.
محمود حیدری افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر با خودرو پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: نجاتگران پس از پیمایش مسیر و دسترسی به فرد، به انجام کمکهای اولیه اقدام و پس از ایجاد کارگاه فنی، وی را با کمک نیروهای مردمی به نقطه امن منتقل کردند و سپس برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب در پایان گفت: این عملیات پس از سه ساعت به پایان رسید.