به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در آیین نواخته‌شدن زنگ هفته بهداشت روان که به صورت نمادین در دبستان یادگار امام خرم آباد نواخته شد، گفت: شناخت توانمندی‌های فردی و تقویت اعتمادبه‌نفس از عوامل مؤثر در مواجهه با چالش‌های زندگی به ویژه برای دانش‌آموزان است.

وی افزود: این خودباوری به دانش‌آموزان کمک می‌کند با شناخت بهتر ظرفیت‌های خود، تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرند و مسائل روزمره را مدیریت کنند.