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زنگ هفته بهداشت روان با هدف ارتقای سلامت روان در نخستین روز از هفته بهداشت روان بهصورت نمادین در دبستان یادگار امام شهر خرم آباد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در آیین نواختهشدن زنگ هفته بهداشت روان که به صورت نمادین در دبستان یادگار امام خرم آباد نواخته شد، گفت: شناخت توانمندیهای فردی و تقویت اعتمادبهنفس از عوامل مؤثر در مواجهه با چالشهای زندگی به ویژه برای دانشآموزان است.
وی افزود: این خودباوری به دانشآموزان کمک میکند با شناخت بهتر ظرفیتهای خود، تصمیمهای آگاهانهتری بگیرند و مسائل روزمره را مدیریت کنند.