رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تمهیدات پیشگیرانه و آمادگی این سازمان برای مدیریت پیامد‌های احتمالی پدیده اقلیمی «ال‌نینو» و بارش‌های رگباری در بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی گفت: با توجه به ماهیت اقلیمی پدیده «ال‌نینو» و بر اساس داده‌های اداره‌کل هواشناسی لرستان، پایش روزانه وضعیت جوی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به تجربه سیل سال ۱۳۹۸ افزود: برنامه‌ریزی‌های لازم برای به حداقل رساندن خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو انجام شده و این سازمان با رویکرد پیشگیرانه، وضعیت بخش کشاورزی را دنبال می‌کند.