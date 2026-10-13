به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن زارعی، مدیرکل پست استان مرکزی در نشست خبری به مناسبت روز جهانی پست با اشاره به شعار امسال این روز با عنوان یک شبکه پستی، بی‌نهایت امکان، گفت: شبکه پستی بستری گسترده برای ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه کسب‌وکارهاست که امکان ارسال مرسولات از هر مبدأ به هر مقصد را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی خدمات پستی افزود: برنامه‌ریزی برای استفاده از ربات‌های هوشمند در فرآیند تجزیه و تفکیک مرسولات تا پایان سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

جابه‌جایی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله در استان مرکزی

زارعی با اشاره به عملکرد یک‌ساله پست استان گفت: در این مدت حدود پنج میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله در استان جابه‌جا شده که به گفته وی، این میزان خدمات‌رسانی از حدود ۱۰ میلیون تردد جلوگیری کرده و در کاهش آلودگی هوا و هزینه‌های شهروندان مؤثر بوده است.

مدیرکل پست استان مرکزی همچنین با اشاره به پیشرفت طرح ملی جی‌نف (GNAF) به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های دولت الکترونیک و سرشماری نفوس و مسکن افزود: اجرای این طرح و توسعه ژئوکدگذاری اماکن در مناطق شهری استان به ۹۶ درصد و در مناطق روستایی به ۹۷ درصد رسیده و استان مرکزی در این زمینه از استان‌های پیشرو کشور است.

وی توسعه روستابازار و حمایت از عرضه محصولات بومی و محلی را از دیگر برنامه‌های پست استان برشمرد و گفت: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه پستی، زمینه معرفی محصولات روستایی و اتصال اقتصاد روستا‌ها به بازار‌های ملی و جهانی را فراهم کنیم.

زارعی با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایران جان ـ مرکزی ایران نیز از آمادگی اداره‌کل پست برای چاپ و رونمایی از تمبر یادبود این رویداد و دیگر مناسبت‌های شاخص استان خبر داد.

وی در پایان، استفاده از پنل‌های خورشیدی در راستای تحقق پست سبز و رونمایی از نخستین میدان پست استان در شهر اراک را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد و افزود: توسعه خدمات هوشمند، حفاظت از محیط‌زیست و افزایش رضایتمندی مشتریان، محور برنامه‌های آینده پست استان مرکزی است.