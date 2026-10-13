رئیس سازمان صداوسیما از کارگردانان و عوامل مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» به پاس اقدام متعهدانه و بموقع شان در تولید این مجموعه قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «سرو سپید سرخ» با کارگردانی ۱۴ کارگردان چندین تیم تولید و همراه ۵۵۰ هنرمند تولید و پخش شد. تولید این مجموعه که زندگی مردم عادی و ایستادگی آنها را در روز‌های سخت جنگ رمضان و بمباران را به تصویر کشیده حین این جنگ ۴۰ روزه آغاز شد و نخستین قسمت ان قبل از پایان جنگ روی آنتن رفت.

در نشست قدردانی از عوامل تولید این مجموعه تلویزیونی، بابک خواجه پاشا، امیرعباس ربیعی، سیدمحمدحسین حسینی، لیلی عاج، فرزاد رنجبر، محمد علیزاده‌فرد، رضا کشاورز، حسن حبیب‌زاده، محمد پایدار، حسین مهکام، دانش اقباشاوی، مریم اسمی‌خانی، علیرضا صمدی، محسن بهاری، حمزه علیرضایی، سیدمحمدرضا خردمندان، حسن لفافیان، علی طاهرفر، راما قویدل، علی ثقفی، جواد مزدآبادی، علی سرآهنگ، محمدرضا شفاه، محمدجواد موحد، آرش زینال خیری، رضا نبی‌ئی، هادی محمدی‌نسب، علی حمیدی، مهدی عبدی، حامد گلناری، محسن جسور، حسن عطارها، مسعود کرمی، وحید حسن‌زاده، بهرنگ ملک‌محمدی، مینا خدیوی، سید مهدی رضوانی، مهدی آذر پندار و محمدرضا کردلو حضور داشتند.

رئیس رسانه ملی در سخنانش در این نشست گفت: تولید مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» همزمان با جنگ رمضان نمونه‌ای موفق از واکنش سریع و هنرمندانه رسانه ملی به نیاز‌های روز جامعه و مخاطبان بود و حضور متعهدانه اهالی هنر در روز‌های نبرد جلوه‌ای آشکار از پیوند عمیق هنرمندان با مردم بود.

آقای جبلی تأکید کرد: تیم سازنده این مجموعه در شرایط بحرانی با انگیزه وارد میدان شدند تا در کمترین زمان ممکن، اثری فاخر و آرامش‌بخش برای مخاطبان خلق کنند.

پیمان جبلی اضافه کرد: نشست قدردانی از عوامل مجموعه نمایشی «سرو سپید سرخ» با دیگر نشست‌های تجلیل تفاوت دارد و وجه تمایز این محفل، حضور جمعی از ستارگان فیلسمازی است که درخششان نتیجه حضور در بزنگاه حساس جنگ است.

جبلی افزود: خاطرات و روایت‌های بی‌شماری در این دو جنگ وجود دارد که اگر سال‌ها به آنها بپردازیم، باز هم کم است و امیداورم هنرمندان باز هم آثاری شبیه به «سرو سپید سرخ» خلق کنند.

پیمان جبلی با اشاره به همکاری کارگردانان و عوامل تولید متعدد در تولید این مجموعه نمایشی ادامه داد: ما هشت سال دفاع مقدس را تجربه کرده‌ایم و می‌دانیم ناب‌ترین رفاقت‌ها در میدان نبرد پا می‌گیرد، پس باید قدر این پیوند‌ها را دانست، نگاه هم‌سنگری را زنده نگه داشت و از آن دوران درس گرفت.

رئیس رسانه ملی به نیاز مخاطب به مجموعه‌های نمایشی در همان دوران جنگ که روشن نبود جنگ چه مدت به طول می‌انجامد هم اشاره کرد و ادامه داد: ما بر پایه همین نیازسنجی، به شیوه‌ها و فناوری‌های تازه‌ای رسیدیم. مشارکت چند مؤسسه فرهنگی از جمله اوج و شهیدآوینی در روند ساخت «سرو سپید سرخ» تجربه‌ای نو و موفق بود که حتی سبب شد نخستین قسمت مجموعه در شرایطی روی آنتن برود که جنگ هنوز به پایان نرسیده بود.

رئیس رسانه ملی افزود: ساخت مجموعه با این ویژگی‌ها و رساندن آن به آنتن تنها در ۴۰ روز کار ساده‌ای نبود و بی‌شک توجه ائمه اطهار علیهم‌السلام و رهبر شهید پشتیبان «سرو سپید سرخ» بود و برکت کار ماندگاری که شما هنرمندان انجام دادید، همواره در زندگی‌تان جاری خواهد بود.

رئیس سازمان صداوسیما یک بار دیگر ایستادگی عوامل شبکه خبر در پخش زنده در روز حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای را یادآوری کرد و افزود: هنگام جنگ به همکاران هشدار می‌دادیم ساختمان هدف قرار می‌گیرد، اما کسی حاضر نبود محل کارش را ترک کند. رجزخوانی خانم سحر امامی در آن شرایط نیز شکوه و عظمت فضا را دو چندان کرد.

رئیس رسانه ملی به شهدای رسانه ملی در جنگ ۱۲ روز هم اشاره‌ای کرد و گفت: در همین مرکز همایش‌ها و روی فرش قرمزی که از آن گذشتید، همکار ما خانم معصومه عظیمی‌نژاد به شهادت رسید و آن ساختمان شیشه‌ای هم که دشمن تخریبش کرد، جای‌جایش یادآور خاطرات همه ماست. این مکان برای ما فقط آهن و بتن و شیشه نبود، بلکه پیوندی عاطفی با گذشته‌مان داشت و هنوز می‌توان از دل آن ده‌ها روایت ماندگار بیرون کشید.

در آیین تجلیل از عوامل مجموعه «سرو سپید سرخ» هنرمندان هم از تجربه تولید دستجمعی مجموعه در شرایط بحرانی گفتند.

یک پلان «سرو سرخ سپید» به اسکار می‌ارزد

بابک خواجه‌پاشا، یکی از کارگردان «سرو سپید سرخ» گفت که معتقد است یک پلان از «سرو سرخ سپید» به جوایز کن و ونیز و اسکار و... می‌ارزد، زیرا درباره ایران است.

خواجه پاشا افزود: به‌عنوان هنرمندی که می‌تواند برای کشورش آبروداری کند، حالم خوب است، اگر ایران حالش با کارم خوب باشد. وقتی جوایز جشنواره‌ای می‌گیریم می‌فهمیم قله‌هایی هستند که شاید برخی توخالی باشند، اما حرف از وطن فرق دارد و ارزش دیگری دارد و در زمانی که در جنگ کاری از دست ما برنمی‌آمد و وقتی قرار شد کار کنیم، واقعاً حالم بهتر شد.

قرارگاه هنری این جنگ آخرالزمانی

محسن برمهانی، معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به شروع جنگ و مبعوث شدن مردم و جان‌فشانی رزمنده‌ها پای لانچر‌ها گفت: در جریان جنگ علاوه‌بر مردم و رزمنده‌ها، هنرمندانی هم مبعوث شدند و مجاهدانه اقدام کردند.

وی افزود: خداوند را شاکریم که توانستیم برای این نبرد وجودی و جنگ آخرالزمانی قدمی‌ برداریم. زبان در بیان جایگاه و عیار هنرمندان حاضر در این جمع ناتوان است و پیش از این نیز گفته‌ام که سیمرغ‌ها و دستاورد‌های آفرینندگان «سرو سرخ سپید» فراتر از شمارش است.

معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به اینکه امام شهید چهار مأموریت دانشگاهی، قرارگاهی، آسایشگاهی و آوردگاهی را برای رسانه ملی قائل بودند، تأکید کرد: «سرو سرخ سپید» برای صداوسیما عملیاتی قرارگاهی بود

با اقدام مشترک و هم‌افزا با مجموعه‌های فرهنگی دیگر از جمله مؤسسه فرهنگی اوج و موسسه شهیدآوینی.

برمهانی یادآوری کرد در تولید فصل سوم که از این هفته به روی آنتن می‌رود نیز فراجا همراهی کرده است.

معاون سیمای رسانه ملی با بیان اینکه چه‌بسا شیرینی که پس از دیدن اثر تجربه کردیم، ناشی از دست‌به‌دست هم دادن‌ها در جنگ باشد، عنوان کرد: امیدواریم همکاری و استفاده از ظرفیت‌ها ادامه داشته باشد.

پلتفرم جدید سربازی هنرمندان برای وطن

مهدی آذرپندار، رئیس مرکز فیلم و سریال مؤسسه هنری و رسانه‌ای اوج نیز با بیان اینکه اگر سایه اتفاق شومی روی کشور بیفتد، ما این بار می‌دانیم بستر جدیدی تعریف شده که هنرمندان می‌توانند زیر پرچم آن سربازی کنند، گفت: این امر با نقش‌آفرینی هنرمندانی که در این جمع حاضرند و هم‌افزایی مؤسسه‌های شهید آوینی، اوج با رسانه ملی محقق شد.

وی تأکید کرد: در کشوری که همیشه در دامنه آتشفشان است و بحران زیاد دارد، این بار هنرمندانش نشان دادند می‌توانند زیر آتش جنگ و در سخت‌ترین لحظات دست به دوربین شوند.

آذرپندار ادامه داد: در کنار چهره‌های مطرح، هنرمندان جوان برای نخستین بار در تولید اثر حضور داشتند که برخی از آنها با وجود تجربه داشتن در فیلم کوتاه، در ایام جنگ، وارد میدان گسترده تولید شدند و می‌توان به‌عنوان سرمایه‌های آینده روی آنها حساب باز کرد.

رئیس مرکز فیلم و سریال مؤسسه هنری و رسانه‌ای اوج با قدردانی از رسانه ملی در برطرف کردن موانع بروکراتیک تولید گفت: رسانه ملی واقعاً اعتماد کرد و فصل اول از هیچ‌کدام از بروکراسی‌های معمول عبور نکرد و در فصل دوم و سوم نیز با روال عادی پیش نرفتیم.

رئیس مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه‌ای اوج ادامه داد: واقعاً با اعتماد و در خارج از چارچوب‌های معمول نیز می‌توانیم کار خوب تولید کنیم و حمایت رئیس رسانه ملی و مدیران مؤسسه آوینی و سایر همکاران در این مسیر تسهیل‌کننده بود.