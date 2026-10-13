جمعی از سفرای کشور‌های خارجی مقیم ایران با حضور در استان قزوین، ضمن بازدید از جاذبه‌های تاریخی و شگفت‌انگیز قلعه الموت، در کنار دروازه‌های این دژ تاریخی عکس یادگاری گرفتند.

الموت میزبان سفرای خارجی؛ سفر دیپلماتیک به مهد تاریخ و تمدن قزوین

الموت میزبان سفرای خارجی؛ سفر دیپلماتیک به مهد تاریخ و تمدن قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای توسعه دیپلماسی فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی کشور، تعدادی از سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران به همراه هیئت همراه، سفری به استان قزوین داشتند و از مجموعه تاریخی قلعه الموت بازدید کردند.

در جریان این بازدید، دیپلمات‌های خارجی از نزدیک با تاریخچه، معماری شگفت‌انگیز و موقعیت استراتژیک دژ حسن صباح در دل کوه‌های الموت آشنا شدند و توضیحات کارشناسان میراث فرهنگی را درباره قدمت و اهمیت این اثر تاریخی شنیدند.

ثبت تصاویر و عکس‌های یادگاری سفرا در کنار دروازه‌ها و بخش‌های مختلف قلعه الموت، از دیگر حواشی این بازدید بود که نشان‌دهنده جذابیت‌های بصری و تاریخی این منطقه برای گردشگران خارجی است.

مسئولان حوزه گردشگری استان ابراز امیدواری کردند که حضور چهره‌های دیپلماتیک در آثار تاریخی قزوین، گامی مؤثر در راستای معرفی بیش از پیش جاذبه‌های ایران به جهانیان و توسعه توریسم فرهنگی باشد.