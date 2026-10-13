همزمان با هفته ملی کودک و با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن»، دومین جشن ملی نوخوان‌ها با هدف آشنایی دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم دبستان با فضای کتابخانه و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در مرکز مجتمع فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، هدف از برگزاری جشن ملی نوخوان‌ها را آشنایی دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم دبستان با فضای کتابخانه و ایجاد علاقه به کتاب و کتاب‌خوانی عنوان کرد و گفت: آشناکردن آنان با محیط کتابخانه و فراهم‌کردن زمینه ارتباط بیشتر با کتاب را گامی مهم در تقویت عادت به مطالعه است.

داریوش آقاسی با اشاره به اینکه در این برنامه همچنین امکان عضویت رایگان دانش‌آموزان در مرکز فرهنگی‌هنری کانون فراهم شد تا کودکان بتوانند در کنار بهره‌مندی از کتاب‌ها، از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی مراکز کانون نیز استفاده کنند، بیان کرد: دانش‌آموزان در آغاز این جشن، وارد فضای کتابخانه کانون شدند و ضمن آشنایی با بخش‌های مختلف و محیط کتابخانه، در فعالیت‌های کاردستی و اوریگامی با راهنمایی مربیان شرکت کردند.