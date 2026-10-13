در آیینی با حضور رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ۸ سری جهیزیه کامل به ارزش مجموع ۲۸ میلیارد ریال، به نیت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) به نوعروسان خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان استان قم اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در یک اقدام حمایتی و با مشارکت خیرین استان و با هدف حمایت از بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌های زندانیان، ۸ بسته جهیزیه؛ هر یک به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، تهیه شده و در اختیار خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان استان قم قرار گرفت.

در جریان این مراسم، آقای حیدر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بر اهمیت نقش انجمن‌های حمایت در کاهش دغدغه‌های معیشتی و اجتماعی خانواده‌های زندانیان تأکید کرد.

وی افزود: حمایت هدفمند از این خانواده‌ها، نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر آنان کمک می‌کند، بلکه در مسیر بازگشت به زندگی عادی و جلوگیری از آسیب‌های ثانویه اجتماعی، نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند.