با مطرح شدن احتمال تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط جوی، آمادگی زیرساخت‌های شهری، مدیریت روان‌آب‌ها و پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، به یکی از اولویت‌های مهم مدیریت بحران در خوزستان، به‌ویژه شهر آبادان، تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پدیده ال‌نینو، به‌عنوان یکی از پدیده‌های اقلیمی مؤثر بر الگوهای آب‌وهوایی، می‌تواند در صورت تغییر شرایط جوی، پیامدهایی برای مناطق مختلف به همراه داشته باشد؛ موضوعی که ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری را برای کاهش خسارت‌های احتمالی دوچندان می‌کند.

در این میان، آبادان به دلیل شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در پایین‌دست سدها، با چالش‌هایی در زمینه مدیریت روان‌آب‌ها، عملکرد شبکه‌های دفع آب‌های سطحی و پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر مواجه است.

محمدرضا موالی زاده استاندار خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش پیامدهای احتمالی این پدیده گفت: همه امکانات استان را برای مواجهه با شرایط احتمالی بسیج کرده‌ایم تا ال‌نینو با خسارت کمتری همراه باشد.

خسرو پیرهادی فرماندار ویژه آبادان نیز تاکنون ۳۵ درصد از عملیات لایروبی معابر و مسیرهای مربوط در آبادان انجام شده است. همچنین شرکت آبفا با استفاده از امکانات موجود، عملیات لایروبی مسیرهای فاضلاب و کمک به دفع آب‌های سطحی را در مناطق مختلف دنبال می‌کند.با این حال، ظرفیت شبکه‌های دفع فاضلاب و آب‌های سطحی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم در زمان بارندگی‌های شدید است.

معاون بهره برداری فاضلاب آبفای آبادان در تشریح محدودیت‌های موجود در این زمینه گفت: بسیاری از مخازن و شبکه‌های قدیمی متناسب با نیازهای دفع فاضلاب مناطق تحت پوشش طراحی شده‌اند و در صورت افزایش حجم روان‌آب‌ها و بارندگی‌های شدید، ممکن است پاسخگوی شرایط ایجادشده نباشند.

افشار بیژوند با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی افزود: شهرداری باید با ایجاد و تقویت کانال‌های هدایت آب‌های سطحی و پیش‌بینی پمپ‌های تخلیه در مسیرهای خروجی، امکان انتقال آب از محدوده شهری را فراهم کند تا از تجمع آب و بروز آب‌گرفتگی جلوگیری شود.

با توجه به اینکه میزان و نحوه تأثیر ال‌نینو بر هر منطقه به بررسی‌های هواشناسی و شرایط محلی وابسته است، آمادگی دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان نهادهای مسئول و اقدام به‌موقع می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت‌های احتمالی داشته باشد.

از این رو، تقویت زیرساخت‌های شهری، تکمیل عملیات لایروبی، آمادگی تجهیزات امدادی و مدیریت مؤثر روان‌آب‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ایمنی شهروندان آبادان و دیگر مناطق خوزستان در مواجهه با بارندگی‌های احتمالی کمک کند.