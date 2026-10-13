به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حبیب کوهکن گفت: عملیات برداشت ذرت دانه‌ای در شهرستان فیروزآباد از ابتدای شهریورماه آغاز شده است و تا اواسط آذرماه ادامه دارد.

او ادامه داد: ارقام مختلفی از ذرت دانه‌ای در شهرستان فیروزآباد کشت شده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به الکتوز، دراخما، کروزو رویال، چوگان، سیمون، مای، BC۶۷۸، ۷۰۴ و ۷۰۳ نام برد.

کوهکن بیان کرد: ذرت دانه‌ای از محصولات مهم بخش زراعی و یکی از منابع اصلی تأمین خوراک دام و طیور است و بخش عمده این محصول در تولید خوراک و کنسانتره دام و طیور مصرف می‌شود و در صنایع غذایی و فرآوری نیز کاربرد دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزآباد افزود: در حال حاضر، چهار کارخانه ذرت‌خشک‌کنی در این شهرستان فعال است که نقش مهمی در خشک‌کردن، آماده‌سازی و عرضه محصول به بازار ایفا می‌کنند.