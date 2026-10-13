پدیده ال نینو در فارس ، نخستین باران پاییزی را برای شیراز به ارمغان آورد.

ال نینو ، نخستین باران پاییزی را برای شیراز به ارمغان آورد

ال نینو ، نخستین باران پاییزی را برای شیراز به ارمغان آورد





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با آغاز بارش‌های شدید پاییزی تحت تأثیر ال‌نینو در استان ، شهر شیراز رنگ و بویی پاییزی گرفت .

این بارش ها که با رعد و برق شدید همراه بود، سبب ریزش برگ درختان در پارک‌ها و خیابان‌های شهر شد.

بسیاری از شهروندان برای تماشای این نعمت الهی از خانه‌های خود بیرون آمدند . برخی دیگر از شهروندان نیز از این فرصت برای عکاسی استفاده کردند و آن‌ها را به اشتراک گذاشتند.

مدیریت بحران استان در خصوص اثرات پدیده آل نینو تا امشب در مناطق شمال، جنوب غرب و غرب استان هشدار داد .

این مدیریت از ساکنان این مناطق خواسته از تردد در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند .

هواشناسی بارش‌های رگباری و آبگرفتگی معابر را برای فردا و پس فردا در مناطق شمالی و غربی استان پیش بینی کرده است .