مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان مهرماه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دارابی با اشاره به تولید حدود ۳۳۰ هزار تن گندم امسال در استان گفت: تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات گندمکاران پرداخت شده و مطالبات باقی مانده نیز تا پایان مهرماه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ارزش ریالی گندم خریداری شده از کشاورزان استان حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده و پرداخت مطالبات نیز همزمان با فرآیند خرید از مسیر‌های مختلف در حال انجام است.

به گفته دارابی، ۵۰ مرکز خرید گندم در استان لرستان فعال است.