به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مهمترین عناوین بسته شهروندخبرنگار بدین شرح است:

وعده‌ای که محقق نشد

شهروندی از آزاد شهر یزد گفت: یکسال است مسئولان شهرداری برای حل مشکل جمع شدن اب در خیابان امیرکبیر شرقی قول داده اند، اما کاری انجام نشده است.





شهروندی هم با ارسال فیلم از خلدبرین یزد، از نحوه‌ی ساماندهی قبور در این قبرستان گلایه کرده و گفت : چرا شهرداری اقدام به دو طبقه کردن قبر‌های قدیمی کرده است.





وقتی تعداد موتور سیکلت‌ها از دانش اموزان بیشتر میشود و محلی که رهگذران یزدی آن را با نمایشگاه موتور سیکلت اشتباه می‌گیرند.





و تصویری از تردد کفتار در منطقه حیات وحش هرات