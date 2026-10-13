به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، کمال رستمی گفت: وسعت باغات گردوی شهرستان کامیاران حدود دو هزار هکتار است که سالانه به‌طور متوسط چهار هزار تن محصول از آنها برداشت و روانه بازار مصرف می‌شود.

وی یکی از مطالبات و دغدغه‌های اصلی باغداران در فصل برداشت امسال را موضوع عدم پوشش بیمه‌ای کارگران از سوی شرکت‌های بیمه عنوان کرد و افزود: برای حل این مشکل، به کشاورزان عزیز توصیه می‌شود از طریق صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام کرده و یا از ظرفیت‌های جدید قانونی بهره‌مند شوند.

مدیر جهاد کشاورزی کامیاران با اشاره به اجرای دستورالعمل بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: طبق این قانون، داشتن کد رهگیری (کیوآر کد) و شناسنامه برای محصولات زراعی و باغی الزامی شده است و با داشتن این شناسنامه، امکان پوشش بیمه تامین اجتماعی برای باغداران و کارگران تحت امر آنها فراهم می‌شود.

رستمی در پایان خاطرنشان کرد: از آنجا که در آینده نزدیک ارائه هرگونه خدمات به فعالان بخش کشاورزی منوط به داشتن شناسنامه باغ و کد رهگیری خواهد بود، از تمامی باغداران و کشاورزان درخواست می‌شود برای دریافت شناسنامه به اتاق اصناف کشاورزی شهرستان مراجعه کرده و از مزایای قانونی آن بهره‌مند شوند.