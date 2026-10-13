به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ امیر وهاب‌زاده گفت: مأموران کلانتری ۱۴ هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه پژو پارس مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار قابل‌توجهی پاستیل خارجی بدون مدارک و مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی بندرانزلی گفت : کارشناسان ارزش پاستسیل‌های کشف شده را ۲ میلیارد و ۱۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برآورد کردند.

سرهنگ امیر وهاب‌زاده افزود: متهم ۳۹ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.