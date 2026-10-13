

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:

*پنجشنبه ۲۳ مهر

ملوان بندرانزلی – آوا تهران

مائده جعفری – فاطمه صالح آبادی – فاطیما گلی کناری – رویا ظهری

*جمعه ۲۴ مهر

خاتون بم – گل گهر سیرجان

آبان نصیری – بهاره سیفی نهاوندی – حدیثه مهدوی – الهه سینکایی

VAR: مهناز ذکایی – آتنا لشنی

استقلال تهران – سپاهان

زهرا رئیسی – ژاله طوفانپور – ژیلا محرمی – راحله پشابادی

پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران

پرند پورمیرزابیگی – نازنین قربان پور – ساجده مهدیان – وجیهه رافتی

وارش نوشهر – ایستا البرز

غزاله عاطفی – ریحانه شیرازی – ستاره نصری – سلاله جوادی