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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران به شرح زیر است:
*پنجشنبه ۲۳ مهر
ملوان بندرانزلی – آوا تهران
مائده جعفری – فاطمه صالح آبادی – فاطیما گلی کناری – رویا ظهری
*جمعه ۲۴ مهر
خاتون بم – گل گهر سیرجان
آبان نصیری – بهاره سیفی نهاوندی – حدیثه مهدوی – الهه سینکایی
VAR: مهناز ذکایی – آتنا لشنی
استقلال تهران – سپاهان
زهرا رئیسی – ژاله طوفانپور – ژیلا محرمی – راحله پشابادی
پالایش گاز ایلام – پرسپولیس تهران
پرند پورمیرزابیگی – نازنین قربان پور – ساجده مهدیان – وجیهه رافتی
وارش نوشهر – ایستا البرز
غزاله عاطفی – ریحانه شیرازی – ستاره نصری – سلاله جوادی