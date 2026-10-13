معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از استمرار توزیع واکسن آنفلوآنزا در خوزستان از ابتدای مهرماه خبر داد و با اشاره به توزیع سه برند مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسبت به خطر واکسن‌های تقلبی و خرید از صفحات اینستاگرامی و مراکز غیرمجاز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از استمرار توزیع واکسن آنفلوآنزا در استان خوزستان از ابتدای مهرماه همگام با سراسر کشور خبر داد .

دکتر حسین حیدری کایدان با اشاره به انواع واکسن‌های موجود در چرخه توزیع گفت: واکسن فرانسوی تولید شرکت سانوفی و واکسن‌های تولید چین با برندهای «هوالان» و «سینوفارم» مورد تأیید سازمان غذا و دارو هستند.

وی افزود: واکسن‌های آنفلوآنزای تولید چین با برندهای هوالان و سینوفارم وارد چرخه توزیع شده‌اند و در دسترس عموم قرار دارند. همچنین واکسن فرانسوی از ابتدای هفته گذشته با اولویت بیماران خاص و جانبازان، در داروخانه‌های منتخب و طرف قرارداد با این گروه‌ها عرضه شده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به محدودیت سهمیه واکسن فرانسوی تصریح کرد: میزان واردات واکسن شرکت سانوفی حدود نصف یا کمتر از میزان واردات واکسن‌های تولید چین است؛ بنابراین، توزیع این واکسن با رعایت اولویت‌بندی تعیین‌شده و برای تأمین نیاز گروه‌های هدف انجام می‌شود.

حیدری کایدان با تأکید بر ضرورت تهیه واکسن از مراکز معتبر، نسبت به خرید آن از صفحات اینستاگرامی و سایر شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: رعایت نشدن زنجیره سرد نگهداری و احتمال عرضه واکسن‌های تقلبی می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به‌شدت تهدید کند.

وی تأکید کرد: شهروندان برای اطمینان از اصالت واکسن و شرایط صحیح نگهداری آن، باید واکسن آنفلوآنزا را صرفاً از داروخانه‌های مجاز و طرف قرارداد تهیه کنند و از خرید آن از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در پایان گفت: بیماران و گروه‌های هدف برای دریافت راهنمایی و پیگیری درخواست‌های دارویی خود می‌توانند با میز خدمت معاونت غذا و دارو به شماره ۰۶۱۹۱۰۰۱۰۹۰ و داخلی‌های ۲۶۲ و ۲۶۹ تماس بگیرند.