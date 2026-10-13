معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر استانی به آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه آموزش و عدالت آموزشی از اولویت‌های دولت چهاردهم است، گفت: اگر به دنبال ایرانی قوی و دانا هستیم، لازمه آن برخورداری از فرزندانی آگاه و با فضیلت بزرگ انسانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمدجعفر قائم پناه امروز سه‌شنبه ۲۱ مهر ماه در سفر استانی به آذربایجان شرقی، در جلسه توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در محل استانداری تبریز برگزار شد گفت: یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم آموزش و عدالت آموزشی است.

وی ادامه داد: اگر کشور می‌خواهد توسعه پیدا کند و از هر جهت توانا شود، باید به آموزش توجه کنیم. چرا که پایه توسعه هر کشوری سرمایه انسانی، نیروی کارآمد دانا، دانش آموز و دانشجو است که می‌تواند اداری امور را بر اساس عقلانیت و خردمندی اداره کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه مدرسه پایه‌گذار شخصیت هر انسان و دانش بخشی از تربیت و توانایی یک انسان است یادآور شد: مهارت‌ها در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد. چرا که توانایی زاییده دانایی، دانش و خردمندی است. پس اگر دنبال توانایی هستیم، توانایی با دانایی، خردمندی و عقلانیت بروز خواهد کرد.

وی اظهار کرد: ایران باید بالاتر از همه باشد. البته لازمه بالاتر بودن و برتر بودن این است که کشور دانا باشد و فرزندان این مرز و بوم عالم، آگاه و با فضیلت بزرگ انسانی باشند.

قائم پناه اضافه کرد: همه آنهایی که عشق به ایران دارند، باید دانایی را در خود ایجاد کنند و برای آبادانی و ترقی ایران، آموزش و پرورش را به عنوان اولویت در نظر گرفته و عدالت آموزشی را در این مسیر مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه دانایی در فضایی به نام مدرسه شکل می‌گیرد گفت: مدرسه مناسب باید در همه نقاط کشور توسعه داده شود و در مناطق محروم و کم برخوردار، مدرسه با کیفیت ساخته شود که این رویه به معنای همان عدالت آموزشی است.

قائم پناه با اشاره به باور رئیس جمهور مبنی بر عدالت آموزشی گفت: چون خداوند عادل است و ما هم بندگان خدا هستیم، باید با عدالت رفتار کنیم و دولت هم باید عدالت را در راس آموزش قرار دهد تا حکومتی عادل برای آحاد ملت فراهم شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به ۱۴ هزار کلاس درسی که دولت چهاردهم در مدت ۲ سال موفق به ساخت آن شد گفت: در این زمان دیگر تخته سیاه و گچ، برای آموزش فرزندان ایران مناسب نیست و ما باید برتر باشیم و نباید دانش آموزان را با ابزار نامناسب آموزش داد؛ بنابراین بیش از ۱۱ هزار کلاس در ایران مجهز به تخت هوشمند و ویدیو پروژکتور شدند و این تلاش به صورت مستمر ادامه دارد.

قائم‌پناه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضا‌های آموزشی کشور گفت: در دو سال گذشته ۱۴ هزار کلاس درس در کشور ساخته شده است و توسعه زیرساخت‌های آموزشی همچنان ادامه دارد.

وی تجهیز مدارس به فناوری‌های جدید را از دیگر ضرورت‌های ارتقای کیفیت آموزش دانست و افزود: بیش از ۱۱ هزار کلاس درس در کشور به تخته هوشمند مجهز شده‌اند و استفاده از ابزار‌هایی مانند ویدئوپروژکتور و روش‌های نوین آموزشی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأکید کرد: توسعه آموزش تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه باید تجهیزات متناسب با نیاز‌های روز و روش‌های جدید یاددهی و یادگیری نیز در مدارس به کار گرفته شود.

قائم‌پناه با اشاره به ضرورت تحول در روش‌های تدریس اظهار کرد: هدف آموزش نباید صرفاً حفظ اطلاعات، فرمول‌ها و تاریخ‌ها باشد؛ دانش‌آموزان باید بیاموزند چگونه فکر کنند، مسائل را تحلیل کنند و برای حل مشکلات راه‌حل مناسب بیابند.

وی کار گروهی و مشارکت دانش‌آموزان را از مؤلفه‌های مهم آموزش نوین برشمرد و افزود: محیط مدرسه باید فرصت گفت‌و‌گو، شنیدن دیدگاه‌های دیگران و همکاری را فراهم کند تا دانش‌آموزان برای فعالیت جمعی و حل مسائل زندگی واقعی آماده شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: دانایی زمانی به توانایی تبدیل می‌شود که با خردورزی، مهارت و قدرت تصمیم‌گیری همراه باشد؛ ازاین‌رو، نظام آموزشی باید زمینه پرورش تفکر علمی، خلاقیت و توانایی حل مسئله را در دانش‌آموزان فراهم کند.

قائم‌پناه با اشاره به نقش دانش و توانمندی متخصصان داخلی در تقویت قدرت دفاعی ایران گفت: قدرت بازدارندگی کشور در کنار تجهیزات نظامی، دانش، خردمندی و توان علمی نیرو‌های متخصص داخلی از عوامل اصلی شکل‌گیری این قدرت به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: در شرایطی که برخی رسانه‌های خارجی پیش‌تر ناوگان‌های رزمی کشور‌های دیگر را برخوردار از توانایی‌های آسیب‌ناپذیر معرفی می‌کردند، توانمندی متخصصان ایرانی در ساخت موشک‌ها و پهپاد‌های پیشرفته با قابلیت عملیاتی بالا، معادلات قدرت را تغییر داد و زمینه موفقیت کشور در عرصه نظامی را فراهم کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش دانش در اقتدار ملی افزود: دستاورد‌های دفاعی کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص، چگونه می‌تواند توانمندی‌های ملی را در عرصه‌های حساس افزایش دهد.

قائم‌پناه همچنین به نقش دانش و استدلال در عرصه دیپلماسی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این توانمندی تنها به عرصه نظامی محدود نیست و در دیپلماسی و تریبون سازمان ملل متحد نیز نمود پیدا می‌کند؛ جایی که موضع ایران بر مبنای اصل «امنیت برای همه یا ناامنی برای همه» مطرح شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت هویت ملی در میان نسل جوان اظهار کرد: باید روح ایران‌دوستی و علاقه به میهن را در وجود دانش‌آموزان تقویت کنیم و اهمیت تاریخ، فرهنگ و تمدن کشور را به آنان بشناسانیم.

وی افزود: آشنایی دانش‌آموزان با پیشینه علمی، فرهنگی و ادبی ایران می‌تواند در افزایش احساس تعلق ملی و شناخت ظرفیت‌های کشور مؤثر باشد. آموزش و پرورش در این زمینه مسئولیتی اساسی بر عهده دارد و معلمان می‌توانند با شیوه‌های تربیتی مناسب، این روحیه را در نسل آینده پرورش دهند.

قائم‌پناه با اشاره به جایگاه آذربایجان شرقی در تاریخ و فرهنگ ایران گفت: آذربایجان مهد دانش، علم و ادب است و شخصیت‌هایی همچون شهریار و قطران از چهره‌های برجسته فرهنگی این خطه به شمار می‌روند. تبریز و آذربایجان در کنار پیشینه علمی و ادبی، از ظرفیت‌های ارزشمندی در عرصه دانش و توانمندی برخوردارند.

قائم‌پناه با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در توسعه فضا‌های آموزشی گفت: هیچ قدرتی بالاتر از قدرت مردم نیست و این ظرفیت می‌تواند در مسیر پیشرفت کشور و رفع نیاز‌های آموزش و پرورش به کار گرفته شود.

وی با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز اظهار کرد: کمک به آموزش و پرورش و ساخت مدرسه از اقدامات ماندگاری است که آثار آن برای سال‌های طولانی باقی می‌ماند و نسل‌های متعددی از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: مدرسه‌ای که به نام یک شهید یا با همت یک خیر ساخته می‌شود، زمینه آموزش و توانمندی دانش‌آموزان بسیاری را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو، مدرسه‌سازی اقدامی ماندگار است که آثار آن در زندگی نسل‌های آینده ادامه خواهد داشت.

قائم‌پناه در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم، خیران، فرهنگیان و دستگاه‌های اجرایی، زمینه توسعه فضا‌های آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و تربیت نسلی آگاه، توانمند و علاقه‌مند به ایران بیش از گذشته فراهم شود.