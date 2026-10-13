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برای اینکه از سرماخوردگی پیگیری کنیم لازم است نکات بهداشتی را رعایت کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ۹ نکته مهم برای تقویت سیستم ایمنی بدن در فصول سرد لازم است:
۱. هر سال واکسن آنفولانزا تزریق نمایید، تزریق واکسن آنفولانزا قبل از شروع فصل سرد جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری و انتشار آن برای همه افراد (به غیر از افراد دارای نقص ایمنی و نوزادان زیر ۶ ماه) توصیه میشود.
۲. دستها را حداقل ۲۰ ثانیه با آب گرم و صابون به ویژه مناطق اطراف ناخنها، بین انگشتان و پشت دستان را بشویید.
۳. هوای اتاق را مرطوب نگه دارید، ویروسها در رطوبت هوا سختتر زنده میمانند. محلولهای شستشوی بینی نیز میتواند به مرطوب نگه داشتن مجاری بینی و تسکین گرفتگی بینی کمک کنند.
۴. خواب کافی داشته باشید، خواب ناکافی و همچنین خواب بیکیفیت میتواند بر سیستم ایمنی شما تأثیر بگذارند. سیتوکینها، پروتئینهایی هستند که در طول خواب آزاد میشوند و نقش مهمی در توانایی بدن برای مبارزه با عفونتها دارند.
۵. آب فراوان بنوشید، نوشیدن آب فراوان به دفع سموم از بدن و رقیق نگه داشتن مخاط موجود در دستگاه تنفسی کمک میکند. زمانی که مخاط رقیقتر شود بدن راحتتر میتواند عوامل بیماریزا را چه از طریق سرفه و چه از طریق آبریزش بینی دفع کند.
۶. رژیم غذایی سالم و متعادل غنی از میوهها و سبزیجات تازه، مغزها و دانهها داشته باشید، بخش بزرگی از سیستم ایمنی در دستگاه گوارش قرار دارد، بنابراین مهم است که پوشش روده را سالم و خوب نگه دارید.
۷. ورزش منظم داشته باشید، انجام ورزش منظم و ملایم منجر به افزایش جریان و تقویت سیستم ایمنی بدن میشود.
۸. استرس خود را مدیریت کنید، مدیریت استرس، به ویژه استرس طولانیمدت، ممکن است به افراد کمک کند تا با عوامل بیماریزا مبارزه کنند.
۹. سیگار نکشید، سیگار کشیدن میتواند سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند.