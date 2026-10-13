به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ۹ نکته مهم برای تقویت سیستم ایمنی بدن در فصول سرد لازم است:

۱. هر سال واکسن آنفولانزا تزریق نمایید، تزریق واکسن آنفولانزا قبل از شروع فصل سرد جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری و انتشار آن برای همه افراد (به غیر از افراد دارای نقص ایمنی و نوزادان زیر ۶ ماه) توصیه می‌شود.

۲. دست‌ها را حداقل ۲۰ ثانیه با آب گرم و صابون به ویژه مناطق اطراف ناخن‌ها، بین انگشتان و پشت دستان را بشویید.

۳. هوای اتاق را مرطوب نگه دارید، ویروس‌ها در رطوبت هوا سخت‌تر زنده می‌مانند. محلول‌های شستشوی بینی نیز می‌تواند به مرطوب نگه داشتن مجاری بینی و تسکین گرفتگی بینی کمک کنند.

۴. خواب کافی داشته باشید، خواب ناکافی و همچنین خواب بی‌کیفیت می‌تواند بر سیستم ایمنی شما تأثیر بگذارند. سیتوکین‌ها، پروتئین‌هایی هستند که در طول خواب آزاد می‌شوند و نقش مهمی در توانایی بدن برای مبارزه با عفونت‌ها دارند.

۵. آب فراوان بنوشید، نوشیدن آب فراوان به دفع سموم از بدن و رقیق نگه داشتن مخاط موجود در دستگاه تنفسی کمک می‌کند. زمانی که مخاط رقیق‌تر شود بدن راحت‌تر می‌تواند عوامل بیماری‌زا را چه از طریق سرفه و چه از طریق آبریزش بینی دفع کند.

۶. رژیم غذایی سالم و متعادل غنی از میوه‌ها و سبزیجات تازه، مغز‌ها و دانه‌ها داشته باشید، بخش بزرگی از سیستم ایمنی در دستگاه گوارش قرار دارد، بنابراین مهم است که پوشش روده را سالم و خوب نگه دارید.

۷. ورزش منظم داشته باشید، انجام ورزش منظم و ملایم منجر به افزایش جریان و تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود.

۸. استرس خود را مدیریت کنید، مدیریت استرس، به ویژه استرس طولانی‌مدت، ممکن است به افراد کمک کند تا با عوامل بیماری‌‎زا مبارزه کنند.

۹. سیگار نکشید، سیگار کشیدن می‌تواند سیستم ایمنی بدن را سرکوب کند.