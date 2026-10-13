مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از افتتاح ۷ طرح ورزشی و استفاده رایگان و نیم بها مردم از استخر‌های اداره کل ورزش و جوانان استان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد.

افتتاح ۷ طرح و استفاده رایگان و نیم بها مردم از استخر‌های استان یزد

افتتاح ۷ طرح و استفاده رایگان و نیم بها مردم از استخر‌های استان یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل ورزش و جوانان استان امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این طرح‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ میلیارد تومان آماده بهره برداری است و به زودی با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح خواهد شد البته ۱۹ طرح ورزشی با ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در یکسال گذشته در استان به بهره برداری رسیده است و سرانه ورزشی استان با افزایش ده درصدی به ۷۶ سانتیمتر مربع رسیده هرچند هنوز ۶۴ طرح نیمه تمام ورزشی در استان باقی مانده که برای تکمیل آنها به ده همت اعتبار نیاز است.



هاشمی افزود: به مناسبت هفته تربیت بدنی روز ۲۶ مهرماه تمامی سانس‌های ازاد استخر‌های اداره کل ورزش و جوانان بصورت رایگان و تا دوم آبان ماه بصورت نیم بها در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.



وی از برگزاری ۷۴ همایش و ۱۳۴ مسابقه در شهرستان‌ها و نیز برگزاری ۵۲ برنامه فرهنگی و آموزشی در هفته تربیت بدنی و ورزش خبر داد و گفت: زنگ ورزش در زورخانه علی ابن ابیطالب و یادواره شهدای ورزشکار مهمترین برنامه‌های این هفته در استان است.



مدیرکل ورزش و جوانان استان از راه اندازی شادراه‌های ورزشی و همچنین اجرای طرح‌های سحر، سپاس و گام ایران برای توسعه ورزش همگانی در استان خبر داد و افزود: با تدوین سند توسعه سلامت استان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری‌ها و نیز اجرای مصوبه شورای ورزش استان برای در اختیار گذاشتن فضا‌های ورزشی ادارات به هیات‌های ورزشی گام مهمی را برای توسعه ورزش همگانی در استان برخواهیم داشت.



هاشمی با اشاره به افتخار آفرینی ورزشکاران یزدی در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: برای اولین بار در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال طلا شدیم و به زودی با تامین منابع مالی پاداش این ورزشکاران پرداخت خواهد شد.