معاون اول رئیس جمهور گفت: توانمندسازی هلال‌احمر و توجه به نیرو‌های میدانی یک ضرورت ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی به آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر در جنگ تحمیلی سوم، از ایثارگری‌ها، شجاعت و فداکاری‌های بی‌دریغ نیرو‌های امدادی تجلیل کرد.

وی با تأکید بر اینکه امدادگران والاترین نمونه سرمایه انسانی و ملی کشور هستند، توانمندسازی این جمعیت و پشتیبانی پایدار از نیرو‌های میدانی آن را ضرورتی ملی و رویکرد جدی دولت دانست.

در متن پیام معاون اول رئیس جمهور آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خواهران و برادران گرامی، امدادگران و نجاتگران عزیز جمعیت هلال احمر

سلام علیکم.

بزرگ‌ترین سرمایه یک کشور، نه ثروت‌های مادی، بلکه انسان‌هایی است که در سخت‌ترین لحظه‌ها، بدون هیچ ادعایی، امنیت و آرامش دیگران را بر آسایش خود ترجیح می‌دهند. شما عزیزان هلال‌احمر، عینی‌ترین و والاترین نمونه‌ی این سرمایه‌ی انسانی و ملی هستید. تجربه سنگین و حساس «جنگ رمضان» بار دیگر نشان داد که حضور به‌موقع، شجاعت و فداکاری شما تا چه حد در لحظات بحرانی نجات‌بخش است. در آن روز‌ها و شب‌های پرالتهاب، حضور در میدان و تسکین آلام آسیب‌دیدگان برای شما نه یک تکلیف اداری، بلکه یک جهاد انسانی و اخلاقی بود که امید را در دل جامعه زنده نگهداشت و جان‌های گران‌بهایی را نجات داد.

قدردانی واقعی از چنین ایثار بزرگی، با کلمات سنجیده نمی‌شود. ما در دولت با آگاهی کامل از شرایط پیچیده کشور و البته با درک عمیق از سختی‌های کار و دغدغه‌های واقعی شما، بر این باوریم که توانمندسازی هلال‌احمر و توجه به نیرو‌های میدانی آن، یک ضرورت ملی و مدیریتی است. رویکرد اصلی ما، تمرکز بر مدیریت هوشمندانه داشته‌ها، اصلاح فرایند‌ها و تدوین اولویت‌های منطقی است تا بتوانیم با همدلی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، مسیر خدمت‌رسانی شما را هموارتر کنیم و تدابیر لازم را برای پشتیبانی پایدارتر از این نهاد مردمی اتخاذ نماییم.

از صمیم قلب از تلاش‌های مخلصانه تک‌تک شما دلاوران و به ویژه از صبوری و همراهی خانواده‌های محترمتان که شریک اصلی این ایثارگری‌ها هستند، قدردانی می‌کنم. برای شهیدان والامقام عرصه امداد و نجات علو درجات و برای شما عزیزان سلامتی و توفیق روزافزون از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.