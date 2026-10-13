سرهنگ مهدی واعظ، معاون سرمایه انسانی بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان، از برگزاری دوره توانمندسازی مدیران سرمایه انسانی بسیج نواحی مقاومت استان با محوریت جذب و ساماندهی نیروها، طرح شهید برونسی و طرح شهید ماکان نصیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ مهدی واعظ گفت: این دوره در قالب طرح شهید برونسی و با محوریت بررسی راهکار‌های جذب و سازماندهی بسیجیان، تبیین اهداف طرح شهید ماکان نصیری و توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درباره گسترش فرهنگ بسیجی و راهبرد «هر ایرانی یک بسیجی» برگزار شد.

معاون سرمایه انسانی بسیج سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با تأکید بر نقش رسانه در جذب و سازماندهی نیرو‌های جدید اظهار داشت: امروز فعالیت رسانه‌ای هدفمند و تولید محتوای اثرگذار، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها و دستاورد‌های بسیج دارد و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، با فعالیت‌های بسیج را فراهم کند.

سرهنگ واعظ ادامه داد: بهره‌گیری از تجربیات موفق در حوزه جذب و ساماندهی، یکی از محور‌های مهم این دوره بود که در همین راستا، برادر محمدحسین باقری به ارائه تجربیات موفق و راهکار‌های عملی و شیوه الگو گیری رسانه‌ای، در این زمینه پرداخت تا زمینه انتقال تجربه و استفاده از روش‌های اثربخش در نواحی مقاومت بسیج فراهم شود.

وی تأکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های انسانی، استفاده از روش‌های نوین جذب، تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و الگوبرداری از تجربیات موفق، می‌تواند به ارتقای کارآمدی مجموعه بسیج و تحقق هرچه بیشتر راهبرد «هر ایرانی یک بسیجی» کمک کند.

این دوره با هدف ارتقای دانش و مهارت مدیران سرمایه انسانی و تقویت فرایند‌های جذب و ساماندهی نیرو‌ها در نواحی مقاومت بسیج استان اصفهان برگزار شد.