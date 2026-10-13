نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران از صدور بیش از ۷۰ مجوز تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی خبر داد و بر ایجاد مراکز استانی برای ارتباط میان صاحبان برند و واحد‌های تولیدی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ موسی اثنی‌عشری با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در خراسان رضوی گفت: در اتاق این استان، کمیسیون برند (نشان تجاری) و تولید بدون کارخانه تشکیل شده و تاکنون بیش از ۷۰ مجوز در این حوزه صادر شده است.

وی با اشاره به رفع بخشی از موانع تولید بدون کارخانه در این استان افزود: توسعه این شیوه تولید به استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود واحد‌های صنعتی و گسترش فعالیت صاحبان برند کمک می‌کند.

اثنی‌عشری پیشنهاد کرد؛ در همه استان‌ها مراکزی برای حمایت از تولید بدون کارخانه و توسعه نشان تجاری(برند) ایجاد شود تا متقاضیان فعالیت در این حوزه بتوانند از خدمات تخصصی بهره‌مند شوند.

به گفته وی، این مراکز می‌توانند ظرفیت‌های خالی کارخانه‌ها و توان تولیدکنندگان را شناسایی و به صاحبان برند معرفی کنند تا زمینه همکاری میان دو طرف فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران همچنین با اشاره به ضرورت حمایت‌های تخصصی از فعالان این حوزه گفت: این مراکز می‌توانند در تنظیم قراردادها، حل اختلافات احتمالی و رسیدگی به مسائل مالی مرتبط با همکاری صاحبان برند و تولیدکنندگان نیز نقش داشته باشند.

وی افزود: ایجاد چنین مراکزی در استان‌ها می‌تواند ارتباط میان صاحبان برند و واحد‌های تولیدی را تسهیل کند و زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های خالی صنعت را فراهم آورد.