مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی با حضور جمعی از استادان و دانشگاهیان، در مسجد امام علی (ع) دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام محمد جبرئیل‌زاده، از استادان دانشگاه تهران، در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله شبیری زنجانی با اشاره به شخصیت علمی و معنوی آیت‌الله شبیری زنجانی، ایشان را از چهره‌های برجسته علمی حوزه‌های علمیه دانست و بر جایگاه والای علمی، تقوایی و اخلاقی این عالم فقید تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش اثرگذار آیت‌الله شبیری زنجانی در عرصه علوم دینی، بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و علمی این عالم برجسته برای نسل جوان و جامعه دانشگاهی تأکید کرد.