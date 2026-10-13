­معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی تسهیلات و حمایت‌های مالی برای نوسازی تاکسی‌های فرسوده خبر داد و گفت: مجموع این حمایت‌ها با احتساب ارزش گواهی اسقاط و لاشه خودرو به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد مقیمی با اشاره به برنامه‌های نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی افزود: در شرایط فعلی، اولویت دولت تأمین منابع مالی برای جایگزینی خودرو‌های عمومی از جمله تاکسی‌ها و اتوبوس‌هاست.

­رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به محدودیت منابع مالی برای پرداخت تسهیلات به همه مالکان خودرو‌های شخصی گفت: در برنامه نوسازی تاکسی‌های فرسوده، بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که با احتساب ارزش گواهی اسقاط و لاشه خودرو، مجموع حمایت مالی برای جایگزینی هر تاکسی به حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

مقیمی ارزش گواهی اسقاط هر تاکسی فرسوده را حدود ۳۶۰ میلیون تومان و ارزش لاشه خودرو را بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

اجرای طرح کلید به کلید برای جایگزینی تاکسی‌ها

رئیس هیئت عامل ایدرو از اجرای طرح «کلید به کلید» برای تسهیل جایگزینی تاکسی‌های فرسوده خبر داد و گفت: در این طرح، فرایند تحویل خودروی جدید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شود که راننده تا زمان دریافت خودروی جایگزین، وسیله کار خود را از دست ندهد، اجرای این فرایند حدود ۴۵ روز زمان می‌برد.

تسهیلات نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده

مقیمی درباره حمایت از نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده فعال در سکو‌های حمل‌ونقل نیز توضیح داد: برای این بخش، تسهیلات با بازپرداخت ۳۶ماهه در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که میزان تسهیلات برای موتورسیکلت‌های بنزینی ۴۰۰ میلیون تومان و برای موتورسیکلت‌های برقی ۵۰۰ میلیون تومان است.

جایگزینی ۱۵۰ هزار خودرو در سه سال

رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به روند نوسازی ناوگان کشور گفت: طی سه سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو جایگزین شده‌اند؛ این در حالی است که در ۱۷ سال پیش از آن، مجموع خودرو‌های جایگزین‌شده حدود ۳۰ هزار دستگاه بود.

وی افزود: آمار اسقاط خودرو نیز از روزانه ۳۵۰ دستگاه به ۱۴۰۰ دستگاه افزایش یافته است.

فرسودگی ۳۵ درصد از ناوگان خودرویی کشور

مقیمی با بیان اینکه حدود ۳۵ درصد از ۴۲ میلیون وسیله نقلیه کشور فرسوده هستند، گفت: برنامه اسقاط با اولویت کلان‌شهر‌های آلوده و با استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت دنبال می‌شود.

وی همچنین تأکید کرد که در شرایط فعلی، برنامه‌ای برای قطع سهمیه سوخت خودرو‌های فرسوده وجود ندارد و برای خروج تدریجی این خودرو‌ها از چرخه تردد، مهلت پنج‌ساله در نظر گرفته شده است.