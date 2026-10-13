به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در بازدید از یکی از واحد‌های برتر صادرات غیرنفتی استان، مسائل تولیدی، ایمنی و زیست‌محیطی این مجموعه را بررسی و بر ضرورت حمایت از توسعه صنایع در کنار رعایت الزامات محیط‌زیستی تأکید کرد.

مهدی زندیه‌وکیلی در حاشیه این بازدید که در قالب برنامه سه‌شنبه‌های همت اقتصادی انجام شد، گفت: این مجموعه با فعالیت در حوزه صنایع شیمیایی و زنجیره پایین‌دستی نفت، از واحد‌های برتر صادرات غیرنفتی استان در سال گذشته بوده و نقش مؤثری در ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات ایفا کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی این مجموعه افزود: امکان گسترش فعالیت‌ها و افزایش ظرفیت تولید و صادرات این واحد صنعتی وجود دارد و باید با شناسایی و رفع موانع موجود، زمینه تحقق این ظرفیت‌ها فراهم شود.

استاندار مرکزی بررسی مسائل ایمنی و ملاحظات زیست‌محیطی این واحد با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از محور‌های این بازدید برشمرد و گفت: تصمیمات لازم برای رفع مشکلات موجود و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های این مجموعه اتخاذ خواهد شد.

زندیه‌وکیلی همچنین با تأکید بر ضرورت کاهش آلودگی شهر اراک تصریح کرد: رفع مشکلات زیست‌محیطی این شهر نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیمات کارشناسی و مؤثر است.

وی هدف از اجرای برنامه سه‌شنبه‌های همت اقتصادی را بررسی میدانی مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی، شناسایی موانع و تصمیم‌گیری برای رفع آنها عنوان کرد و افزود: حمایت از تولید و صادرات باید هم‌زمان با توجه جدی به الزامات ایمنی و زیست‌محیطی دنبال شود.