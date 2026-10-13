به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد آیت الله حسینی در دیدار با مدیر عامل و معاونین شرکت گاز استان با اشاره به ضرورت پرهیز از اسراف در مصرف انرژی گفت: هدررفت منابعی مانند آب، گاز و برق با فرهنگ ایرانی و اسلامی سازگار نیست و ادامه این روند می‌تواند منابع ارزشمند کشور را برای نسل‌های آینده با مخاطره مواجه کند.

وی افزود: منابع و نعمت‌هایی که خداوند در اختیار انسان قرار داده، نامحدود نیست و همه ما وظیفه داریم از اسراف و اتلاف آنها جلوگیری کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: مسئولان، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های دولتی و حاکمیتی و مردم باید برای مدیریت مصرف انرژی پای کار باشند؛ چراکه بدون همراهی مردم، دستیابی به مصرف بهینه امکان‌پذیر نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای مشترکان کم‌مصرف، حمایت از خانوار‌های کم‌برخوردار را ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و مسئولان، فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نهادینه شود.

در ادامه این نشست، طالبی، مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد، نیز از اجرای طرح‌های مختلف برای بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های خانگی، اداری و صنعتی خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه هوشمندسازی موتورخانه‌های اداری گفت: تاکنون بیش از ۲۰ اداره به سامانه‌های هوشمند مدیریت موتورخانه مجهز شده‌اند و به‌روزرسانی تجهیزات فرسوده و مدیریت زمان فعالیت سامانه‌های گرمایشی نیز در دستور کار قرار دارد.

طالبی افزود: خاموش کردن موتورخانه‌ها پس از پایان ساعت اداری و روشن کردن آنها دست‌کم یک ساعت پیش از آغاز فعالیت ادارات، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد.