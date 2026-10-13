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سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بر نقش آمادگی خانوادهها در کاهش خسارات ناشی از بلایا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، زکیپور، به مناسبت ۲۱ مهر، روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی و آمادگی خانوادهها گفت: اگرچه نمیتوان از وقوع همه حوادث و بلایای طبیعی جلوگیری کرد، اما با آموزش، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی قبلی میتوان خسارات و آسیبهای ناشی از آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
وی با اشاره به شعار محوری سال ۲۰۲۶ با عنوان تابآوری از خانه آغاز میشود، افزود: خانه نخستین محل شکلگیری فرهنگ ایمنی است و آگاهی اعضای خانواده از اقدامات ضروری هنگام وقوع حادثه، نقش مهمی در حفظ جان و کاهش آسیبها دارد.
زکیپور، شناسایی خطرات احتمالی محل زندگی، بررسی ایمنی خانه، تعیین مسیرهای خروج اضطراری، مشخص کردن راه ارتباطی اعضای خانواده و تهیه کیف اضطراری شامل آب آشامیدنی، مواد غذایی ماندگار، داروهای ضروری، چراغقوه و وسایل کمکهای اولیه را از مهمترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.
وی آموزش و تمرین مستمر را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: همه اعضای خانواده، از کودکان تا سالمندان، باید متناسب با شرایط خود با اقدامات صحیح هنگام وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله آشنا باشند.
سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه پیامدهای بلایا علاوه بر خسارات مالی، سلامت جسمی و روانی افراد و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، بر ضرورت توجه ویژه به گروههای آسیبپذیر تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش خطر بلایا تنها بر عهده خانوادهها نیست و دستگاههای اجرایی، شهرداریها، نهادهای امدادی و نظام سلامت نیز باید با آموزش عمومی، توسعه زیرساختهای ایمن و اطلاعرسانی بهموقع، زمینه افزایش تابآوری جامعه را فراهم کنند.
زکیپور در پایان، آمادگی پیش از وقوع حادثه را مهمترین گام برای کاهش خسارات دانست و بر تبدیل آموزش و اقدامات پیشگیرانه به بخشی از زندگی روزمره خانوادهها تأکید کرد.