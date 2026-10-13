به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، زکی‌پور، به مناسبت ۲۱ مهر، روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، با اشاره به اهمیت افزایش آگاهی و آمادگی خانواده‌ها گفت: اگرچه نمی‌توان از وقوع همه حوادث و بلایای طبیعی جلوگیری کرد، اما با آموزش، اقدامات پیشگیرانه و آمادگی قبلی می‌توان خسارات و آسیب‌های ناشی از آنها را به میزان قابل توجهی کاهش داد.

وی با اشاره به شعار محوری سال ۲۰۲۶ با عنوان تاب‌آوری از خانه آغاز می‌شود، افزود: خانه نخستین محل شکل‌گیری فرهنگ ایمنی است و آگاهی اعضای خانواده از اقدامات ضروری هنگام وقوع حادثه، نقش مهمی در حفظ جان و کاهش آسیب‌ها دارد.

زکی‌پور، شناسایی خطرات احتمالی محل زندگی، بررسی ایمنی خانه، تعیین مسیر‌های خروج اضطراری، مشخص کردن راه ارتباطی اعضای خانواده و تهیه کیف اضطراری شامل آب آشامیدنی، مواد غذایی ماندگار، دارو‌های ضروری، چراغ‌قوه و وسایل کمک‌های اولیه را از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد.

وی آموزش و تمرین مستمر را نیز ضروری دانست و تأکید کرد: همه اعضای خانواده، از کودکان تا سالمندان، باید متناسب با شرایط خود با اقدامات صحیح هنگام وقوع حوادثی مانند سیل و زلزله آشنا باشند.

سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه پیامد‌های بلایا علاوه بر خسارات مالی، سلامت جسمی و روانی افراد و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، بر ضرورت توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: کاهش خطر بلایا تنها بر عهده خانواده‌ها نیست و دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، نهاد‌های امدادی و نظام سلامت نیز باید با آموزش عمومی، توسعه زیرساخت‌های ایمن و اطلاع‌رسانی به‌موقع، زمینه افزایش تاب‌آوری جامعه را فراهم کنند.

زکی‌پور در پایان، آمادگی پیش از وقوع حادثه را مهم‌ترین گام برای کاهش خسارات دانست و بر تبدیل آموزش و اقدامات پیشگیرانه به بخشی از زندگی روزمره خانواده‌ها تأکید کرد.