رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری مؤثر از سامانه‌های پایش گرد و غبار، خواستار آموزش کاربران، ارزیابی اقدامات اصلاحی در تالاب صالحیه و تقویت همکاری با کشور‌های همسایه برای مهار کانون‌های گرد و غبار شد.

پایش هوشمند گرد و غبار به تصمیم‌گیری دستگاه‌ها کمک کند

پایش هوشمند گرد و غبار به تصمیم‌گیری دستگاه‌ها کمک کند

به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، شینا انصاری در بیست‌وچهارمین نشست کارگروه ملی سیاست‌گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار گفت: سامانه جهانی پایش کانون‌های گرد و غبار و سامانه پشتیبان تصمیم‌گیری می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق و به‌هنگام، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و سرعت واکنش به این پدیده را افزایش دهند.

وی افزود: ایجاد سامانه به‌تنهایی کافی نیست و آموزش کاربران و ارتقای توانایی دستگاه‌ها در بهره‌برداری از این ابزار‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا اطلاعات تولیدشده به تصمیم‌های مؤثر و اقدامات عملی منجر شود.

ارزیابی نتایج اقدامات در تالاب صالحیه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حذف و اصلاح کانال‌های زهکشی تالاب صالحیه گفت: درباره میزان اثربخشی این اقدامات و امکان بازگرداندن عرصه مورد نظر به وضعیت سابق، ابهاماتی وجود دارد که باید با بررسی کارشناسی برطرف شود.

انصاری افزود: لازم است مشخص شود اقدامات اصلاحی تا چه اندازه در تأمین رطوبت عرصه و کاهش غبارخیزی مؤثر بوده است. همچنین باید با در نظر گرفتن پیش‌بینی بارندگی‌ها و عدم قطعیت‌های هواشناسی، وضعیت عرصه مورد نظر و نیاز آن به اقدامات تکمیلی ارزیابی شود.

تدوین سازوکار همکاری با چین

وی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با گرد و غبار، خواستار تدوین چارچوب مشخص همکاری با چین، به‌ویژه آکادمی علوم این کشور، شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد کرد سازوکار همکاری در نشست آینده بررسی و ظرف یک ماه مشخص شود تا زمینه پیشبرد طرح‌های مشترک برای مهار کانون‌های گرد و غبار فراهم شود.

اعلام آمادگی ترکمنستان برای همکاری

انصاری با قدردانی از پیگیری‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی محیط زیست گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده، پیگیری کانون‌های فرامرزی گرد و غبار باید با جدیت بیشتری ادامه یابد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این زمینه همکاری می‌کند.

وی با اشاره به سفر اخیر به ترکمنستان همراه رئیس‌جمهور افزود: طرف ترکمنی آمادگی خود را برای همکاری با ایران در زمینه مهار کانون‌های گرد و غبار اعلام کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: باید از ظرفیت کشور‌های همسایه برای مدیریت کانون‌های فرامرزی استفاده کرد و با پیگیری مستمر، زمینه گسترش همکاری‌های مشترک را فراهم آورد.

انصاری همچنین خاطرنشان کرد که داده‌های حاصل از سامانه‌های پایش و پیش‌بینی می‌تواند به هدفمندتر شدن گفت‌و‌گو‌ها با کشور‌های همسایه، تعریف پروژه‌های مشترک و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.