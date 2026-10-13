دوره آموزشی مأموران آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با هدف آشنایی با روش‌های اجرایی و تبیین وظایف مأموران، با همکاری فرمانداری شهرستان قرچک در دانشگاه پیام نور مرکز قرچک-ورامین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک گفت: دوره آموزشی مأموران آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، با همکاری فرمانداری شهرستان قرچک و با هدف آشنایی مأموران آمارگیر با روش اجرای طرح آمارگیری و وظایف مامور آمارگیر در محل دانشگاه پیام نور مرکز قرچک - ورامین برگزار شد.

مهدی وحدی افزود: برگزاری این برنامه آموزشی، زمینه رعایت دستورالعمل‌های ارائه شده و انجام عملیات آمارگیری با دقت، نظم و کیفیت مطلوب را فراهم می‌کند.