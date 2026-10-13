در آستانه آغاز رویداد ملی ایران جان ـ مرکزی ایران، معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و داشته‌های استان مرکزی در قاب رسانه ملی، محور دیدار مدیران ارشد استان با رئیس سازمان صداوسیما قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه برگزاری رویداد ملی ایران جان ـ مرکزی ایران، مدیران ارشد استان مرکزی در دیدار با رئیس سازمان صداوسیما، درباره برنامه‌ریزی برای معرفی جامع ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و توانمندی‌های این استان در شبکه‌های ملی گفت‌و‌گو کردند.

این دیدار با هدف بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی برای بازنمایی قابلیت‌های اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان مرکزی و ارائه تصویری جامع از داشته‌های این خطه از ایران برگزار شد.

استان مرکزی از ۲۵ مهرماه میزبان رویداد ملی ایران جان خواهد بود؛ رویدادی که فرصتی برای معرفی جلوه‌های کمتر دیده‌شده استان در قاب رسانه ملی فراهم می‌کند.