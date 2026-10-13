توقیف ۲ خودرو حامل ۳۹ راس گوسفند قاچاق در تربت جام
۳۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال از داخل دو دستگاه خودروی حامل دام فاقد مجوز در شهرستان تربت جام کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده انتظامی تربت جام اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی رصدهای اطلاعاتی، از حمل دام زنده فاقد مجوز مطلع شدند و بلافاصله موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ احمدرضا شهنواز افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل، یک دستگاه خودروی کامیونت حامل ۲۸ راس گوسفند و یک دستگاه خودروی وانت مزدا حامل ۱۱ راس گوسفند را شناسایی و توقیف کردند.
وی ادامه داد: دام های کشف شده ۳۹ راس گوسفند قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال بدون مجوز حمل از سوی اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی بودند.
فرمانده انتظامی تربت جام خاطرنشان کرد: خودروهای توقیفی به همراه دام ها و مالک مربوطه برای طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند و پرونده تشکیل شده به مرجع قضایی ارسال شد.