۳۹ رأس گوسفند قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال از داخل دو دستگاه خودروی حامل دام فاقد مجوز در شهرستان تربت جام کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده انتظامی تربت‌ جام اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان در پی رصدهای اطلاعاتی، از حمل دام زنده فاقد مجوز مطلع شدند و بلافاصله موضوع را به‌ صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ احمدرضا شهنواز افزود: ماموران پلیس آگاهی با حضور در محل، یک دستگاه خودروی کامیونت حامل ۲۸ راس گوسفند و یک دستگاه خودروی وانت مزدا حامل ۱۱ راس گوسفند را شناسایی و توقیف کردند.

وی ادامه داد: دام‌ های کشف شده ۳۹ راس گوسفند قاچاق به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد ریال بدون مجوز حمل از سوی اداره دامپزشکی و جهاد کشاورزی بودند.

فرمانده انتظامی تربت‌ جام خاطرنشان کرد: خودروهای توقیفی به همراه دام‌ ها و مالک مربوطه برای طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند و پرونده تشکیل‌ شده به مرجع قضایی ارسال شد.