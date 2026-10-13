فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری فرد سودجویی خبر داد که با استفاده از پوشش مأمور دولتی و تظاهر به خیرخواهی، اقدام به فریب و اخاذی از شهروندان در محدوده شهرری می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی ری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی ثبت چندین شکایت از سوی شهروندان درباره فعالیت فردی سودجو در محدوده شهرری، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با بررسی اظهارات مالباختگان، شناسایی مشخصات ظاهری متهم و انجام تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی پلیسی، سرانجام وی را هنگام اخاذی از شهروندان شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه به استفاده از پوشش خیر نیکوکار برای فریب شهروندان اعتراف کرد و پس از شناسایی از سوی مالباختگان، با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

مافی با هشدار درباره شگرد افراد مأمورنما گفت: این افراد با طرح ادعا‌هایی مانند ارتکاب تخلف یا نداشتن مدارک، شهروندان را دچار اضطراب و سردرگمی می‌کنند و پس از جلب توجه و نزدیک‌شدن به آنان، در فرصتی مناسب اقدام به سرقت یا اخاذی می‌کنند.

وی ناآگاهی از حقوق شهروندی و بی‌توجهی به احراز هویت افراد مدعی مأموریت را از عوامل زمینه‌ساز وقوع این جرائم دانست و از شهروندان خواست در مواجهه با چنین افرادی خونسردی خود را حفظ کرده و کارت شناسایی معتبر آنان را مطالبه کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تأکید کرد شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.