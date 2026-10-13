به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شیخعلیشاهی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان یزد با توجه به روز‌های پایانی برداشت پسته در استان گفت: امسال پیش بینی شده حدود سی و یک هزار تن پسته برداشت داشته باشیم.

حسین رشیدی تولید کننده نمونه ملی پسته گفت: اگر چه امسال سال پسته نبود و محصول کمتری برداشت کردند، اما محصول تولیدی از کیفیت و مرغوبیت خوبی برخوردار است.

محمد عبدلی تولید کننده نمونه ملی پسته ادامه داد: آب و کد مناسب به درختان پسته داده شده است و روغن پاشی موجب شده بیش از هفتاد درصد محصولات ما برای صادرات استفاده شود.