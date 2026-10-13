به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در دیدار با علیرضا زاکانی، شهردار تهران و معاونان شهرداری، با قدردانی از اقدامات شهرداری تهران در جنگ اخیر گفت: اقدامات به‌موقع شهرداری پس از وقوع حوادث و اصابت‌ها، به‌ویژه در پاکسازی معابر، آواربرداری و بازگرداندن مبلمان شهری به شرایط عادی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش روانی و کاهش آثار اجتماعی حوادث برای شهروندان داشت.

اقتدار کشور؛ سرمایه‌ای که باید با خدمت به مردم حفظ شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات تاریخی ایران افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و انسجام ملی در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کرده و این اقتدار، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است.

جهانگیر با اشاره به تجربه تاریخی ایران در جریان جنگ‌های جهانی اول و دوم، بر ضرورت صیانت از دستاورد‌های کشور تأکید کرد و گفت: اقتدار و استقلال کشور باید قدر دانسته شود، اما صرف قدردانی کافی نیست؛ حفظ این سرمایه نیازمند تلاش مستمر، کارآمدی دستگاه‌ها و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

ضرورت بازطراحی شهری تهران

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت بازطراحی شهری تهران افزود: توسعه تهران در سال‌های گذشته همواره متوازن و متناسب با نیاز‌های خدماتی و زیرساختی شهر پیش نرفته و حاصل آن، شکل‌گیری گره‌های متعدد در حوزه حمل‌ونقل، ترافیک و خدمات شهری است. وی با اشاره به حجم بالای تردد در محدوده‌های مرکزی و تجاری شهر، به‌ویژه محدوده بازار و مولوی، افزود: برای حل این مسائل باید به سمت الگو‌های جدید شهرسازی و حمل‌ونقل حرکت کرد و از ظرفیت‌های مختلف برای روان‌سازی تردد و کاهش گره‌های ترافیکی بهره گرفت.

اتصال شهرداری به «پنجره واحد زمین»

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در حاشیه تهران، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از توسعه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید کرد و گفت: حریم شهر تهران و تغییرات کاربری و ساخت‌وساز در اراضی پیرامونی باید به‌صورت مستمر و هوشمند رصد شود و شهرداری تهران می‌تواند با اتصال مؤثر به «پنجره واحد زمین»، تغییرات اراضی و حریم را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و موارد تخلف را به مراجع ذی‌ربط گزارش کند.

تعیین تکلیف بیش از ۶۰ هزار رأی اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمار آرای اجرا نشده کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در تهران افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده، بیش از ۶۰ هزار رأی اجرا نشده در این حوزه وجود دارد که تعیین تکلیف آنها ضروری است.

جهانگیر گفت: بلاتکلیف ماندن این آرا برای مدت طولانی، علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و اجرایی، موجب نارضایتی مردم می‌شود و باید با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، وضعیت هر یک از این آرا مشخص شود.

طرح‌های شهری بدون پیوست رسانه‌ای اجرا نشوند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت توجه به افکار عمومی و ابعاد رسانه‌ای طرح‌های شهری افزود: در شرایط فعلی نسبت به طرح‌ها و اقداماتی که ممکن است موجب نگرانی یا برداشت نادرست در جامعه شود، باید با دقت بیشتری عمل کرد.

جهانگیر با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره طرح‌های سانتی‌فروش واحد‌های مسکونی و آثار روانی ناشی از انعکاس این اخبار گفت: حتی اگر یک اقدام از نظر فنی و اجرایی دارای توجیه باشد، نحوه انعکاس آن در جامعه می‌تواند بر افکار عمومی اثرگذار باشد؛ بنابراین طرح‌های مهم شهری باید پیش از اجرا از پیوست رسانه‌ای مناسب برخوردار باشند.

ساماندهی موتورسیکلت‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها در تهران را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و افزود: وضعیت فعلی تردد موتورسیکلت‌ها در خیابان‌ها، معابر و به‌ویژه پیاده‌روها، علاوه بر ایجاد خطر برای جان شهروندان، موجب فشار روانی و افزایش نارضایتی عمومی شده است.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری تهران و پلیس راهور برای ساماندهی این حوزه، پیشنهاد کرد؛ فعالیت موتورسیکلت‌های مرتبط با شرکت‌ها و خدمات مختلف، از جمله خدمات حمل‌ونقل و پیک، با سازوکاری مشخص قابل شناسایی و پیگیری باشد.

ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مسکن و سکونتگاه‌های پیرامونی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به مسائل ناشی از اجرای طرح‌های مختلف تأمین مسکن در کشور، بر ضرورت همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات سکونتگاه‌های پیرامونی تأکید کرد و گفت: بلاتکلیفی وضعیت حقوقی و ثبتی برخی واحد‌های مسکونی و نبود خدمات مناسب در بعضی از این مناطق می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و آسیب‌های اجتماعی شود.

لزوم ارتقای مدیریت پسماند در تهران

جهانگیر در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع محیط زیست و مدیریت پسماند، بررسی دقیق وضعیت مدیریت پسماند در تهران و شناسایی دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول در این حوزه را خواستار شد و گفت: در صورتی که در این زمینه نیاز به همکاری سازمان بازرسی وجود داشته باشد، آمادگی داریم در چارچوب وظایف قانونی برای رفع موانع و پیگیری ترک فعل دستگاه‌های مسئول اقدام کنیم.

تأکید بر ادامه همکاری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر ادامه همکاری و تعامل میان شهرداری تهران و سازمان بازرسی در زمینه حل مسائل و مشکلات شهری تأکید کرد و افزود: هدف از این تعامل، کمک به رفع گره‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات شهری و در نهایت کاهش مشکلات و نارضایتی‌های مردم است.

در ادامه این دیدار، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات شهرداری برای حل مشکلات و معضلات شهری، درباره برخی موضوعات مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی ارائه کرد.