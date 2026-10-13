مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، از بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری به‌عنوان یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در جلسه شورای شهرداران مناطق مختلف استان گفت: بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری از سیاست‌های وزارت شهرسازی با هدف مقاوم‌سازی ساخت‌وساز‌ها در مقابل بلایای طبیعی و سیل است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده تصریح کرد: از مجموع ۲۴ شهر هدف‌گذاری‌شده، ۱۴ شهر در مرحله اول و تا پایان سال با ثبت در سامانه احراز مسکن بازسازی می‌شوند.

رضا دارابی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام، نیز در این جلسه گفت: ۲ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده اختصاص پیدا کرده است.

این طرح با هدف مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر بلایای طبیعی و بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده شهری در استان ایلام اجرا می‌شود.