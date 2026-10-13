امیر اسماعیلی آتشگاه در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: این طرح با مشارکت بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک و به دستور دادستان شهرستان، با هدف شناسایی واحد‌های فاقد پروانه کسب، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و صیانت از حقوق شهروندان اجرا شده است.

وی افزود: در سه روز نخست اجرای طرح، حدود ۲۵۰ مورد بازدید انجام و واحد‌های فاقد مجوز شناسایی شدند. این طرح سه روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.

رئیس اتاق اصناف بهارستان با اشاره به وضعیت صدور مجوز‌ها تصریح کرد: از حدود هزار و ۷۰۰ مشاور املاک ثبت‌شده، برای حدود ۶۰۰ واحد به دلیل داشتن مدارک تحصیلی مورد تأیید، مجوز صادر شده است.

آتشگاه همچنین از ارجاع پرونده واحد‌های متخلف به اداره اماکن خبر داد و گفت: برای مشاوران املاکی که به دلیل نداشتن پروانه کسب، نصب نکردن نرخ‌نامه یا استفاده از قول‌نامه‌های قدیمی اخطار دریافت کرده‌اند، در صورت اصلاح نکردن تخلفات، از هفته آینده حکم پلمب اجرا خواهد شد.