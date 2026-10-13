آیت الله ناصری در شورای زکات استان با اشاره به تاکید قرآن به پرداخت زکات و فضائل و برکات و آثار آن در زندگی بر ضرورت ترویج این فریضه و تقویت فرهنگ پرداخت زکات در جامعه و آشنایی مردم با پیامد‌های نپرداختن زکات تاکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس شورای زکات استان یزد خواستار توجه بیشتر به فرهنگ سازی و آموزش مردم در زمینه پرداخت این واجب شرعی شد و افزود: باید زکات برای بهبود معیشت مردم و کمک به رفع مشکلات آنان صرف شود.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان یزد هم در این نشست با ارائه گزارشی از درآمد‌های زکات در استان از پرداخت بیش از ۷۴ میلیارد تومان توسط خیرین در شش ماه نخست امسال خبر داد و گفت: ۹۵ درصد آن برای کمک به بهبود معیشت، در مان و بهداشت مردم هزینه شده است.



مبشری افزود: ساماندهی مبلغین زکات در روستا‌ها و شهر‌ها با همکاری ائمه جمعه و همچنین تاسیس خانه‌های زکات برای آشنایی مردم با زکات و اهمیت پرداخت آن در دستور کار قرار گرفته است.



