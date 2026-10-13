فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از تکمیل قطعه دوم جاده میاندوآب ـ ارومیه به طول هشت کیلومتر، پیشرفت عملیات اجرایی پل رودخانه تاتائو و تأمین اعتبار برای احداث کنارگذر شمال‌غربی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار ویژه شهرستان میاندوآب از تکمیل قطعه دوم جاده میاندوآب ـ ارومیه به طول هشت کیلومتر، پیشرفت عملیات اجرایی پل رودخانه تاتائو و تأمین اعتبار برای احداث کنارگذر شمال‌غربی این شهرستان خبر داد.

رسول ملکی در جریان بازدید نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های راه‌سازی منطقه، از آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مهم ارتباطی شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به تکمیل قطعه دوم جاده میاندوآب ـ ارومیه به طول هشت کیلومتر گفت: عملیات اجرایی پل دوم رودخانه تاتائو نیز به پایان رسیده و تنها حدود یکصد متر از مسیر پایین‌دست پل باقی مانده است که امیدواریم با تکمیل این بخش، مسیر در آینده نزدیک زیر بار ترافیک برود.

وی همچنین از تأمین اعتبار برای اجرای طرح کنارگذر شمال‌غربی میاندوآب خبر داد و افزود: این مسیر به طول یازده کیلومتر، با پیگیری‌های علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی، تأمین اعتبار شده و امیدواریم به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

فرماندار ویژه میاندوآب با اشاره به اهمیت تکمیل جاده میاندوآب ـ مهاباد نیز اظهار کرد: در نشست‌های قرارگاه محله‌محور که در روستا‌های منطقه برگزار شده، نماینده مردم بر ضرورت تکمیل این محور مواصلاتی تأکید کرده است و پیگیری‌ها برای تحقق این مطالبه و تکمیل مسیر ادامه دارد.

تکمیل طرح‌های راه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله مطالبات مهم مردم منطقه است که می‌تواند در تسهیل تردد، افزایش ایمنی جاده‌ها و رونق اقتصادی شهرستان میاندوآب نقش مؤثری داشته باشد.