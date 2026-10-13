به علت توسعه جدید شبکه گاز رسانی، جریان گاز برخی از مناطق کوی قلعه چنان شهرستان کارون استان خوزستان فردا قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی، جریان گاز کوی قلعه چنان در شهرستان کارون حدفاصل خیابان‌های چهارم غربی تا ششم غربی در روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این مناطق درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.